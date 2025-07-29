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Fenerbahçe'den Kocaelispor'a iki genç önerisi

Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall ve Omar Fayed'i gelişimlerine katkı sağlaması adına Kocaelispor'a önerdi.

calendar 29 Temmuz 2025 23:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den Kocaelispor'a iki genç önerisi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosundaki genç futbolculara daha fazla süre kazandırmak adına adımlar atmaya devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'na göre Sarı-lacivertliler, Abdou Aziz Fall ve Omar Fayed'i Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a resmi olarak önerdi.

Genç oyuncuların gelişimi için uygun ortamı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, iki ismin Kocaelispor'da daha fazla forma şansı bulabileceğini değerlendiriyor.

Transferle ilgili görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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