Fenerbahçe'den Kocaelispor'a iki genç önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosundaki genç futbolculara daha fazla süre kazandırmak adına adımlar atmaya devam ediyor.



Yağız Sabuncuoğlu'na göre Sarı-lacivertliler, Abdou Aziz Fall ve Omar Fayed'i Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a resmi olarak önerdi.





Genç oyuncuların gelişimi için uygun ortamı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, iki ismin Kocaelispor'da daha fazla forma şansı bulabileceğini değerlendiriyor.



Transferle ilgili görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



