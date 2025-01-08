Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer kararı!

8 puanı kapatmakta kararlı olan F.Bahçe, kesenin ağzını açtı. Sarı-Lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için 40 milyon euroluk planlama yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer kararı!
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08 Ocak 2025 08:48
10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermekte kararlı olan Fenerbahçe'de yönetim devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFERE AYRILAN BÜTÇE NETLEŞTİ

Sarı Lacivertliler'de bugün medyanın karşısına geçecek olan başkan Ali Koç'un Galatasaray ile aralarındaki 8 puanlık farka rağmen havlu atmadıklarını bizzat açıklaması beklenirken sarı lacivertlilerin ocak transferinde izleyeceği strateji ve belirlenen bütçe de büyük oranda netleşti.

4 TRANSFER BEKLENİYOR

Hücum hattında Anderson Talisca'nın takıma katılması için adeta saatleri sayan sarı lacivertliler; 2 stoper ve 1 de sol bek olmak üzere 4 transferle kadrosunu takviye hazırlanıyor.

40 MİLYON EURO

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro. hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.  

 
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