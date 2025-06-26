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Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı

Fenerbahçe Kulübü, bedelli sermaye artırımına gidildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

calendar 26 Haziran 2025 23:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı
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Fenerbahçe Kulübü, 1 milyar lira bedelli sermaye artırımına gidildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 1) ekte yer almaktadır.


Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."


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