Fenerbahçe'de yine aynı sakatlık!

Fenerbahçe'yi stoper mevkiinde sakatlıklar yakasını bırakmıyor. Sezon başında Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'yi yakın zamanda ise yeni transfer Diego Carlos'u kaybeden sarı-lacivertlilerde son olarak Rangers müsabakasında Çağlar Söyüncü sakatlandı.
ÇAĞLAR DEVAM EDEMEDİ
Gol anında topu çizgiden çıkarmaya çalışırken talihsizlik yaşayan milli stopere saha içinde tedavi uygulandı ancak bir süre kendini denese de devam edemedi. Böylelikle Çağlar, bu sezon 5'inci defa revirlik oldu.
Sarı-lacivertlilerde, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek kupadaki Erzurumspor maçında, teknik direktör Jose Mourinho'nun savunma hattında kullandığı Levent Mercan da idmanda sakatlık yaşamıştı.
SADECE SKRINIAR SORUN YAŞAMADI
Fenerbahçe'de 2024-2025'te stoper hattında 6 futbolcu sakata geldi. Kadroda sadece yeni transfer Milan Skriniar herhangi bir sorun yaşamadı. Fenerbahçe'de sezon başından beri tam 19 farklı futbolcu, 37 kez sakatlandı.
ÇAĞLAR DEVAM EDEMEDİ
Gol anında topu çizgiden çıkarmaya çalışırken talihsizlik yaşayan milli stopere saha içinde tedavi uygulandı ancak bir süre kendini denese de devam edemedi. Böylelikle Çağlar, bu sezon 5'inci defa revirlik oldu.
Sarı-lacivertlilerde, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek kupadaki Erzurumspor maçında, teknik direktör Jose Mourinho'nun savunma hattında kullandığı Levent Mercan da idmanda sakatlık yaşamıştı.
SADECE SKRINIAR SORUN YAŞAMADI
Fenerbahçe'de 2024-2025'te stoper hattında 6 futbolcu sakata geldi. Kadroda sadece yeni transfer Milan Skriniar herhangi bir sorun yaşamadı. Fenerbahçe'de sezon başından beri tam 19 farklı futbolcu, 37 kez sakatlandı.
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