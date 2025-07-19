18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
1-1
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
2-3
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
2-2
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
0-4
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
1-1
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
1-1

Fenerbahçe'de Vlahovic bombası!

Fenerbahçeli yöneticilerin Bodrum'da Vlahovic ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

calendar 19 Temmuz 2025 10:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Vlahovic bombası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu Jhon Duran, Archie brown ve Tarık Çetin transferleriyle güçlendirip çeşitlendirdi. İleri hatta ekleme yapmak isteyen yönetim, Bodrum'da bir görüşme gerçekleştirdi.

BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçeli yöneticiler, Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic ile Bodrum'da bir görüşme gerçekleştirdi.

JUVENTUS GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalyan devi Juventus, oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için Vlahovic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Juventus yönetimi, kendilerini cezbedecek bir teklif gelmesi halinde Sırp golcünün ayrılmasına müsaade edecek.

F.BAHÇE DAHA ÖNCE DE İLGİLENDİ

Sarı-lacivertliler, forvet transferi için Dusan Vlahovic ile birçok kez görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncu ikna olmamış, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildirmişti.

SEZON PERFORMANSI

Teknik direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesiyle çıkış yapmayı başaran 25 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 44 maçta 17 gol atıp 5 de asist yaptı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.