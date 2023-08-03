Fenerbahçe'de tarihi hedef: 30 olimpik sporcu

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 22 sporcu göndererek rekor kıran Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Olimpiyatlarına bu kez 30 sporcu yollamayı hedef haline getirdi.
Sarı-Lacivert kulübün boksörlerinden Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, yüzücüsü Kuzey Tunçelli ve sırıkla atlama atleti Ersu Şaşma şimdiden Paris 2024'e katılmayı garantilerken, 38 sporcunun daha olimpiyatlara katılma şansı sürüyor.
ATLETİZM: Özkan Baltacı, Kayhan Özer, İlyas Çanakçı, Kubilay Encü, Özlem Becerek, Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Ramil Guliyev, Salih Teksöz, Alperen Acet, Gizem Aköz, Dilek Koçak.
YÜZME: Emre Sakçı, Demirkan Demir, Deniz Ertan, Baturalp Ünlü, Mert Ali Satır, Gizem Güvenç. BOKS: Batuhan Çiftçi, Bilge Kağan Kanlı, Mücahit İlyas, Uğur Aydemir, Esra Yıldız, Büşra Işıldar. MASA TENiSi: Özge Yılmaz. YELKEN: Nazlı Çağla Dönertaş, Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Deniz Çınar, Simay Aslan, Derin Atakan. KÜREK: Elis Özbay, Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ege Mutlu.
Sarı-Lacivert kulübün boksörlerinden Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, yüzücüsü Kuzey Tunçelli ve sırıkla atlama atleti Ersu Şaşma şimdiden Paris 2024'e katılmayı garantilerken, 38 sporcunun daha olimpiyatlara katılma şansı sürüyor.
ATLETİZM: Özkan Baltacı, Kayhan Özer, İlyas Çanakçı, Kubilay Encü, Özlem Becerek, Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Ramil Guliyev, Salih Teksöz, Alperen Acet, Gizem Aköz, Dilek Koçak.
YÜZME: Emre Sakçı, Demirkan Demir, Deniz Ertan, Baturalp Ünlü, Mert Ali Satır, Gizem Güvenç. BOKS: Batuhan Çiftçi, Bilge Kağan Kanlı, Mücahit İlyas, Uğur Aydemir, Esra Yıldız, Büşra Işıldar. MASA TENiSi: Özge Yılmaz. YELKEN: Nazlı Çağla Dönertaş, Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Deniz Çınar, Simay Aslan, Derin Atakan. KÜREK: Elis Özbay, Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ege Mutlu.