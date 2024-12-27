Fenerbahçe'de Talisca endişesi: Bir 'sakatlık' çıkmasın

Fenerbahçe, son 2 sezonda iki ağır sakatlık geçiren Anderson Talisca için sağlık raporlarını istedi; transferde frene basıldı.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Talisca endişesi: Bir 'sakatlık' çıkmasın
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27 Aralık 2024 10:41
Son güncelleme 27 Aralık 2024 12:33
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde frene bastı.

Brezilyalı futbolcunun çok sık tekrarlayan sakatlıkları, futbol dışındaki aktiviteleri ve menajerlerinin yüksek para talebi, transfer öncesi ciddi şüpheler uyandırdı.

Talisca, son olarak 3 Mart'ta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu ve 119 gün futbol oynamadı.

119 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ, İKİ KERE DAHA SAKATLANDI

Sahalara dönüşünden sonra iki kez daha kas sakatlığı yaşadı. Al Nassr'ın eski teknik direktörü Portekizli Luis Castro, Talisca'nın gönderilmesini istedi.

Castro, "Talisca çok önemli ve özel bir oyuncu ama buna rağmen tekrarlayan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasını istedim" dedi.

Talisca kaldı ama Castro gönderildi. Yeni teknik direktör Stefano Pioli de Brezilyalı'dan verim alamadı.

FENERBAHÇE KARARSIZ: "GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?"

Fenerbahçe Kulübü, çok yüksek bir maliyeti olan Anderson Talisca'nın sağlık durumundan yüzde 100 emin olmak istedi. Bu nedenle Anderson Talisca için yetkililerden detaylı sağlık raporları istendi. Buradan gelecek raporlar temiz çıksa dahi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu detaylı bir sağlık muayenesine sokup birkaç rapor daha isteyecek.  

 
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