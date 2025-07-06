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Fenerbahçe'de sürpriz istifa iddiası!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir istifa kararı gündeme geldi. İşte detaylar...

calendar 06 Temmuz 2025 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe'de sürpriz istifa iddiası!
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Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'in sezon planlaması kapsamında Haziran ayında futbol koordinatörlüğü görevine Okan Özkan getirilmişti.

Yedi yılı aşkın süredir sarı-lacivertli kulüpte çalışan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan'ın Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte çalışacağı açıklanmıştı. Ancak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.


İSTİFASINI SUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Okan Özkan, istifasını kulübe sundu.

Ayrılık kararı sonrası Devin Özek, Fenerbahçe futbol operasyonundaki 'tek yetkili' kişi oldu.

ALİ KOÇ "TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ YETİŞİYOR" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Mayıs'ta TRT Spor canlı yayınında yaptığı konuşmada Okan Özkan'ı övgü dolu sözlerle anmıştı. Koç, canlı yayında, "Okan Özkan, Türkiye'nin en iyi Sportif Direktörü olarak yetişiyor onu söyleyeyim şuan…" ifadelerini kullanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Fenerbahçe'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  

 
 

 

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