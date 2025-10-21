21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Fenerbahçe'de Stuttgart için değişiklik kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçında kadroda değişikliklere gidecek.

21 Ekim 2025 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Stuttgart için değişiklik kararı
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, özellikle ikinci yarılarda oyundan düşen takıma çare arıyor.

Bu nedenle her hafta farklı bir arayış içerisine giren İtalyan çalıştırıcı, Stuttgart maçına kafasındaki en ideal takım ile çıkacak. Cezası nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyen Milan Skriniar'a formasını teslim edecek olan Tedesco, sol bekte ise Levent Mercan'ın yerine Archie Brown'a formasını verecek.

Karagümrük önünde etkili bir performans sergileyen Nene'ye bir kez daha şans vermek isteyen Domenico Tedesco, iyileştikten sonra Ederson'a da formasını teslim edecek ve kafasındaki ideal kadroyu şekillendirecek. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
