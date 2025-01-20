Fenerbahçe'de stoper hareketliliği: Issa Diop

Fenerbahçe, Fulham forması giyen Fransız oyuncu Issa Diop'u transfer listesine ekledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de stoper hareketliliği: Issa Diop
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 08:32
Son güncelleme 20 Ocak 2025 09:14

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi. 

Sarı Lacivertliler İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Issa Diop'un durumunu araştırdığı belirtildi. 

MOURINHO "CANAVAR" DEMİŞTİ 

2018'de Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde West Ham forması diyen Diop için 3-1 kaybettikleri maçtan sonra, "21 yaşındaki Diop'u bulan scoutu tebrik ederim. İkili mücadeleleri domine eden bir canavar" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Kariyerinde 295 maça çıkan Diop, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

 


 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery