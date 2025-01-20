Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Sarı Lacivertliler İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Issa Diop'un durumunu araştırdığı belirtildi.
MOURINHO "CANAVAR" DEMİŞTİ
2018'de Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde West Ham forması diyen Diop için 3-1 kaybettikleri maçtan sonra, "21 yaşındaki Diop'u bulan scoutu tebrik ederim. İkili mücadeleleri domine eden bir canavar" ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
Kariyerinde 295 maça çıkan Diop, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de stoper hareketliliği: Issa Diop
Fenerbahçe, Fulham forması giyen Fransız oyuncu Issa Diop'u transfer listesine ekledi.
20 Ocak 2025 08:32
Son güncelleme 20 Ocak 2025 09:14
Son güncelleme 20 Ocak 2025 09:14
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Fenerbahçe
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