Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle Rangers maçının kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek!
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13 Mart 2025 22:12
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Milli futbolcu, Rangers maçının kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin Rangers maçındaki kadrosu şu şekilde:


 

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