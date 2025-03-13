Fenerbahçe'de sakatlık: İsmail Yüksek!

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Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Milli futbolcu, Rangers maçının kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin Rangers maçındaki kadrosu şu şekilde:
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Milli futbolcu, Rangers maçının kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin Rangers maçındaki kadrosu şu şekilde: