Fenerbahçe'de korkutan tablo

Fenerbahçe'ye son yıllarda Trabzon maçları hiç de iyi gelmiyor. Fenerbahçe, Trabzon ile oynadığı birçok maçın ardından ya şampiyonluğu kaptırdı ya da liderlik koltuğunu bıraktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de korkutan tablo
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13 Mart 2024 12:08
Son yıllarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı pek de iyi performansı yok....

2009/10 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kaldı ve son haftada şampiyon Bursaspor oldu.

2014/15'in 18. haftasında Fenerbahçe, Trabzon ile berabere kalarak liderlikten indi.

FENER'İN ŞANSI TUTMUYOR...

2021/22 sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 yenildi ve liderlikten indi. 2002/23 sezonunda Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi ve Sarı-Lacivertliler liderlikten indi. Bir daha da liderlik koltuğunu ele geçiremedi. Trabzon bu sezon da Fenerbahçe'ye ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.  

 
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