Fenerbahçe'de kaptan Dzeko şov yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, Midtjylland deplasmanında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de kaptan Dzeko şov yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 10:56
Son güncelleme 31 Ocak 2025 10:59
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, Danimarka deplasmanında yine yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğu gözler önüne serdi.

Midtjylland maçına 11'de başlayan yıldız oyuncu, ileri uçta Youssef En-Nesyri'yle birlikte rakip savunmayı çok zorladı ve bunun karşılığını da aldı.

Beraberlik golünde partneri En-Nesyri'ye muhteşem bir pas veren Boşnak yıldız, ikinci yarının başında ise Szymanski'nin pasında şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nin grup aşamasını 2 gol ve 2 asistle tamamladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery