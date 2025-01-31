Fenerbahçe'de kaptan Dzeko şov yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, Danimarka deplasmanında yine yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğu gözler önüne serdi.
Midtjylland maçına 11'de başlayan yıldız oyuncu, ileri uçta Youssef En-Nesyri'yle birlikte rakip savunmayı çok zorladı ve bunun karşılığını da aldı.
Beraberlik golünde partneri En-Nesyri'ye muhteşem bir pas veren Boşnak yıldız, ikinci yarının başında ise Szymanski'nin pasında şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nin grup aşamasını 2 gol ve 2 asistle tamamladı.
Midtjylland maçına 11'de başlayan yıldız oyuncu, ileri uçta Youssef En-Nesyri'yle birlikte rakip savunmayı çok zorladı ve bunun karşılığını da aldı.
Beraberlik golünde partneri En-Nesyri'ye muhteşem bir pas veren Boşnak yıldız, ikinci yarının başında ise Szymanski'nin pasında şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nin grup aşamasını 2 gol ve 2 asistle tamamladı.