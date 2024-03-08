Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sedyeyle sahadan ayrıldı!

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sedyeyle sahadan ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 01:26
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Union Saint-Gilloise ile oynanan maçın ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, sahadan sedyeyle ayrıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü de 34. dakikada sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery