Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sedyeyle sahadan ayrıldı!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Union Saint-Gilloise ile oynanan maçın ardından sahayı sedyeyle terk etti.
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, sahadan sedyeyle ayrıldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü de 34. dakikada sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve başarılı bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, sahadan sedyeyle ayrıldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü de 34. dakikada sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.
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