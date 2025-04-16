Fenerbahçe'de idman sonrası Talisca resitali!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, her antrenman sonrası 40-50 kez şut çalışması yaparak yeteneğinin diri kalmasını sağlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de idman sonrası Talisca resitali!
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16 Nisan 2025 11:26

Fenerbahçe'nin son haftalardaki gol yükünü sırtlayan Anderson Talisca, özellikle frikik ve penaltı golleriyle dikkat çekiyor.

Samandıra'daki antrenmanlar sona erdiğinde Talisca için mesai bitmiyor. Kalecilerden biri gönüllü olarak kaleye geçiyor, sarı savunma maketleri diziliyor ve Talisca frikiklerle şov yapmaya başlıyor. 

İDMAN SONRASI ÖZEL SEANS

Her gün 40-50 kez şut çalışan yıldız oyuncunun bu antrenmanlarına takım arkadaşları da ilgi gösteriyor. Oyuncular kenara geçip tahminlerde bulunuyor, isabetli şutları alkışlıyor. Artık bu özel seanslar, Samandıra'nın rutinleri arasına girmiş durumda.

"BEN BU TAKIMIN YILDIZI OLURUM"

Fenerbahçe ile imza sürecinde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarını takip eden Talisca'nın, Jose Mourinho'nun oyun sistemini inceledikten sonra "Bu takımda parlamamak imkansız, yıldız ben olurum" dediği öğrenildi.

Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında attığı şık gollerle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında öne çıkmasını sağlayan Talisca, fiziksel olarak da eski formuna ulaştı. Maç eksiğini kapatan yıldız isim, artık sadece sahadaki performansıyla değil, takım içindeki enerjisiyle de ön plana çıkıyor. 

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