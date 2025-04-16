Fenerbahçe'nin son haftalardaki gol yükünü sırtlayan Anderson Talisca, özellikle frikik ve penaltı golleriyle dikkat çekiyor.
Samandıra'daki antrenmanlar sona erdiğinde Talisca için mesai bitmiyor. Kalecilerden biri gönüllü olarak kaleye geçiyor, sarı savunma maketleri diziliyor ve Talisca frikiklerle şov yapmaya başlıyor.
İDMAN SONRASI ÖZEL SEANS
Her gün 40-50 kez şut çalışan yıldız oyuncunun bu antrenmanlarına takım arkadaşları da ilgi gösteriyor. Oyuncular kenara geçip tahminlerde bulunuyor, isabetli şutları alkışlıyor. Artık bu özel seanslar, Samandıra'nın rutinleri arasına girmiş durumda.
"BEN BU TAKIMIN YILDIZI OLURUM"
Fenerbahçe ile imza sürecinde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarını takip eden Talisca'nın, Jose Mourinho'nun oyun sistemini inceledikten sonra "Bu takımda parlamamak imkansız, yıldız ben olurum" dediği öğrenildi.
Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında attığı şık gollerle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında öne çıkmasını sağlayan Talisca, fiziksel olarak da eski formuna ulaştı. Maç eksiğini kapatan yıldız isim, artık sadece sahadaki performansıyla değil, takım içindeki enerjisiyle de ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe'de idman sonrası Talisca resitali!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, her antrenman sonrası 40-50 kez şut çalışması yaparak yeteneğinin diri kalmasını sağlıyor.
Fenerbahçe'nin son haftalardaki gol yükünü sırtlayan Anderson Talisca, özellikle frikik ve penaltı golleriyle dikkat çekiyor.
- 12:56 Joe Dumars, Pelicans'ın yeni başkanı oluyor
- 12:52 Lillard, playoffların başında forma giyemeyecek
- 12:52 "Baba Hakkı" kabri başında anıldı
- 12:51 Williams: "Trae Young oyunu alaya aldığı için atıldı"
- 12:42 Cedric Carrasso'dan Galatasaray itirafı!
- 12:38 Immobile'den 8.5 milyon eruro'ya 2 gol!
- 12:37 Selen Erdem'den Panathinaikos taraftarına övgü
- 12:31 Jose Morais'ten Galatasaray açıklaması!
- 12:26 Solskjaer'den hücum hattında değişiklik!
- 12:25 UEFA Avrupa Ligi'nde rövanşlar oynanacak
- 12:19 Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor!
- 12:15 Süper Lig'in en çok kızaran takımı Sivasspor
- 12:12 Trabzonspor, 12 maçta kalesini gole kapattı
- 12:06 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi!
- 12:05 Beşiktaş'tan Patrick Berg için transfer hamlesi
- 12:00 Dusan Tadic: "Bu eleştiriler normal"
- 11:43 İddia: "Aaron Boupendza hayatını kaybetti"
- 11:31 Jose Mourinho'dan En Nesyri kararı!
- 11:26 Fenerbahçe'de idman sonrası Talisca resitali!
- 11:26 Fenerbahçe'de sistem de değişti yıldızlar da...
- 11:18 Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!
- 11:13 Joao Felix için Galatasaray'a dev rakip!
- 10:51 Vincenzo Montella için Roma gelişmesi!
- 10:28 Trabzonspor'a ilaç oldu: Zubkov
- 10:27 Jose Mourinho'dan futbolcularına uyarı!
- 10:22 Mustafa Eskihellaç, Eren'i aratmadı!
- 10:18 Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni görev
- 10:09 Galatasaray'dan RAMS Park için yeni hamle
- 10:01 Beşiktaş'tan Partey hamlesi!
- 09:58 NBA play-in'de Warriors, Butler ve Curry'nin üstün performansıyla Grizzlies'i yendi
- 09:57 Okan Buruk'un Avrupa planı!
- 09:49 Semih'ten Avrupa'ya ilk adım
- 09:45 Galatasaray'da liderler devreye!
- 09:42 Adalı'nın 3 aylık çabası boşa gitti!
- 09:37 Galatasaray'da şampiyonluk planı!
- 09:23 Galatasaray'da Yunus ile anlaşma: İndirim bekleniyor
- 09:21 Fenerbahçe'de 7'de 7 için tam seferberlik!
- 09:11 Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!
- 09:02 Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
- 09:00 Galatasaray'ın Icardi düşüncesi
- 08:52 Beşiktaş'a 1.88'lik stoper!
- 08:49 Galatasaray'da krallarla zirveye!
- 08:41 Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!
- 08:26 Galatasaray'da Alisson rafa kalktı!
- 08:26 Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale son iki bilet
- 08:25 Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
- 08:11 Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak
- 08:11 Muslera'nın 25 şifresi!
- 08:00 Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
- 07:58 Galatasaray - Xhaka: İşte transferin şifresi!
- 07:48 Efeler Ligi'nde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!
- 07:42 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin finalinde seri başlıyor
- 01:15 Kuşadasısporlu stoper Batuhan Özduran, Süper Lig ekibinin radarında!
- 00:10 Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi belli oldu
- 00:02 Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
- 23:55 Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
- 23:00 Miguel Mendez: "Çok iyi bir takıma sahibiz''
- 22:18 Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
- 22:01 Yakup Sekizkök: "Şampiyonluk hedefine kilitlendik"
- 22:00 Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı
Joao Felix için Galatasaray'a dev rakip!
Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
Bellingham: "Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum"
Ancelotti: "Bu statta sihir var, hata yapma lüksümüz yok"
Chelsea, 23 futbolcusunu gözden çıkardı!
Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
Lucas Beltran: "Mourinho beni çok istedi"
İngiltere'de manşet Vitor Pereira: 53 yıl sonra ilk!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
-
2
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
-
3
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
-
4
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
-
5
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!
-
6
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
-
7
Muhteşem dönüş, Aston Villa'ya yetmedi! PSG yarı finalde!
-
8
İddia: "Aaron Boupendza hayatını kaybetti"
-
9
Galatasaray'da Alisson rafa kalktı!
-
10
Galatasaray, o dünya yıldızı için kolları sıvadı!