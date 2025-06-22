Fenerbahçe'de ayrılık sinyalleri! 12 isim gündemde

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de, ayrılık rüzgârları esiyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere tam 12 futbolcuya Anadolu kulüplerinden transfer teklifleri geldiği öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sözleşmesinin son yılına giren Mert Hakan Yandaş, Süper Lig ekiplerinin radarında. Fenerbahçe yönetimi, kadroda yer açmak amacıyla tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.
12 FUTBOLCU GÜNDEMDE
Anadolu ekiplerinin ilgilendiği Fenerbahçeli futbolcular şöyle:
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sözleşmesinin son yılına giren Mert Hakan Yandaş, Süper Lig ekiplerinin radarında. Fenerbahçe yönetimi, kadroda yer açmak amacıyla tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.
12 FUTBOLCU GÜNDEMDE
Anadolu ekiplerinin ilgilendiği Fenerbahçeli futbolcular şöyle:
- Mert Hakan Yandaş
- Levent Mercan
- Omar Fayed
- Emir Ortakaya
- Burak Kapacak
- Bartuğ Elmaz
- Emre Demir
- Lincoln Henrique
- Miha Zajc
- Emre Mor
- Cenk Tosun
- Cengiz Ünder
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