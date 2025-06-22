22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Fenerbahçe'de ayrılık sinyalleri! 12 isim gündemde

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş dahil 12 futbolcuya Anadolu kulüplerinden teklif var. Kadroda yer açmak isteyen yönetim, tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.

calendar 22 Haziran 2025 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 13:09
Fenerbahçe'de ayrılık sinyalleri! 12 isim gündemde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de, ayrılık rüzgârları esiyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere tam 12 futbolcuya Anadolu kulüplerinden transfer teklifleri geldiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sözleşmesinin son yılına giren Mert Hakan Yandaş, Süper Lig ekiplerinin radarında. Fenerbahçe yönetimi, kadroda yer açmak amacıyla tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.

12 FUTBOLCU GÜNDEMDE


Anadolu ekiplerinin ilgilendiği Fenerbahçeli futbolcular şöyle:

  • Mert Hakan Yandaş
  • Levent Mercan
  • Omar Fayed
  • Emir Ortakaya
  • Burak Kapacak
  • Bartuğ Elmaz
  • Emre Demir
  • Lincoln Henrique
  • Miha Zajc
  • Emre Mor
  • Cenk Tosun
  • Cengiz Ünder
Fenerbahçe yönetiminin, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ayrılacak isimleri netleştirmesi bekleniyor. Takımdan ayrılması muhtemel bu isimlerin bazıları kiralık, bazıları ise bonservisle gönderilebilir. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.