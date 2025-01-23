Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Beerschot ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bartuğ Elmaz
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23 Ocak 2025 18:20
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, Belçika'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, daha fazla oynamak isteyen ve bu nedenle takımdan ayrılma talebinde bulunan Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Beerschot ile büyük oranda anlaşma sağladı.

A Spor'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde Belçika'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta süre bulan Bartuğ Elmaz, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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