Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, Belçika'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, daha fazla oynamak isteyen ve bu nedenle takımdan ayrılma talebinde bulunan Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Beerschot ile büyük oranda anlaşma sağladı.
A Spor'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde Belçika'ya gitmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta süre bulan Bartuğ Elmaz, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, daha fazla oynamak isteyen ve bu nedenle takımdan ayrılma talebinde bulunan Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Beerschot ile büyük oranda anlaşma sağladı.
A Spor'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde Belçika'ya gitmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 4 maçta süre bulan Bartuğ Elmaz, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.