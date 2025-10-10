09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelişmesi ve Tedesco kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve geldiğinde Domenico Tedesco yerine Aykut Kocaman'ı düşünüyordu. Ancak futbolcuların desteği sonrası İtalyan hocaya şimdilik tam yetki verildi.

calendar 10 Ekim 2025 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelişmesi ve Tedesco kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımı ayağa kaldırmak için büyük bir mesai harcıyor. Samsunspor deplasmanındaki golsüz beraberlik sonrası oyunun eleştirilmesine rağmen İtalyan çalıştırıcı Samandıra'da adeta kamp kurdu.

Türkiye'ye geldiği günden beri tesislerden ayrılmayan Tedesco, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak hem mental hem de fiziksel anlamda eksikleri gidermeye çalışıyor. Rakip analizlerine de yoğunlaşan 40 yaşındaki hoca, milli arayı "açıkları kapatma fırsatı" olarak değerlendiriyor.

"ZAMANI GERİ ALABİLİR MİYİZ?"



Tedesco'nun yönetime, "Sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz? Zamanı geri alabilir misiniz?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, Mourinho döneminden olumsuz etkilenen futbolcuları eski seviyelerine döndürmek için yoğun uğraş verdiği aktarıldı.

AYKUT KOCAMAN HAMLESİ ASKIYA ALINDI

Başkan Sadettin Saran'ın ilk seçildiğinde Domenico Tedesco yerine Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak futbolcuların Tedesco'dan memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine bu karar askıya alındı.

Saran, oyuncuların görüşlerini dikkate alarak İtalyan hocaya şans vermeye karar verdi. Sportif direktör Devin Özek'in de görevine devam etmesiyle, yönetim teknik ekibin uyumunu korumak istiyor.

KALMAK İSTİYOR

Tedesco'nun da Türkiye'de kalma konusunda çok istekli olduğu, Fenerbahçe'yi zirveye taşıyarak uzun süredir gelmeyen şampiyonluğu kazanmak istediği belirtildi. Başarısız sonuçların devam etmesi halinde yönetimin farklı planları devreye sokabileceği de ifade edildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.