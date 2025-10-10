Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelişmesi ve Tedesco kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımı ayağa kaldırmak için büyük bir mesai harcıyor. Samsunspor deplasmanındaki golsüz beraberlik sonrası oyunun eleştirilmesine rağmen İtalyan çalıştırıcı Samandıra'da adeta kamp kurdu.



Türkiye'ye geldiği günden beri tesislerden ayrılmayan Tedesco, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak hem mental hem de fiziksel anlamda eksikleri gidermeye çalışıyor. Rakip analizlerine de yoğunlaşan 40 yaşındaki hoca, milli arayı "açıkları kapatma fırsatı" olarak değerlendiriyor.



"ZAMANI GERİ ALABİLİR MİYİZ?"

Tedesco'nun yönetime, "Sezon başı kampını yeniden yapabilir miyiz? Zamanı geri alabilir misiniz?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının, Mourinho döneminden olumsuz etkilenen futbolcuları eski seviyelerine döndürmek için yoğun uğraş verdiği aktarıldı.Başkan Sadettin Saran'ın ilk seçildiğinde Domenico Tedesco yerine Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak futbolcuların Tedesco'dan memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine bu karar askıya alındı.Saran, oyuncuların görüşlerini dikkate alarak İtalyan hocaya şans vermeye karar verdi. Sportif direktör Devin Özek'in de görevine devam etmesiyle, yönetim teknik ekibin uyumunu korumak istiyor.Tedesco'nun da Türkiye'de kalma konusunda çok istekli olduğu, Fenerbahçe'yi zirveye taşıyarak uzun süredir gelmeyen şampiyonluğu kazanmak istediği belirtildi. Başarısız sonuçların devam etmesi halinde yönetimin farklı planları devreye sokabileceği de ifade edildi.