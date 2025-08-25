25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Fenerbahçe'de Archie Brown fırtınası!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, performansıyla taraftarlardan beğeni topladı.

calendar 25 Ağustos 2025 08:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Archie Brown fırtınası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Archie Brown, 5 maçta ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi.

Gent'te 87 maçta 3 gol ve 10 asist üreten İngiliz yıldız sol bek oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine 2 gol ve 2 asistle başladı. 23 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'a karşı yaşadı. Archie Brown, Kocaelispor maçının da 51. dakikasında Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti.

4 GOLE DİREKT ETKİ

Jhon Duran'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortasında topu iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak Sarı-Lacivertliler'in attığı 9 golün 4'üne direkt etki etti.

Brown, Skriniar ve İrfancan Eğribayat ile beraber tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 3 isimden biri konumunda yer alıyor.


MOURINHO, ÇOK GÜVENİYOR

Fenerbahce Teknik Direktörü Mourinho, İngiliz yıldıza çok güveniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.