Fenerbahçe'de 2022'den beri ilk!

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.
Sarı-lacivertlilerde, Mert Müldür 14. dakikada, Çağlar Söyüncü ise 25. dakikada kornerden gelen toplarla fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, Aralık 2022'den (vs Hatayspor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı.
Sarı-lacivertlilerde, Mert Müldür 14. dakikada, Çağlar Söyüncü ise 25. dakikada kornerden gelen toplarla fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, Aralık 2022'den (vs Hatayspor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı.