Fenerbahçe'de 2022'den beri ilk!

Konyaspor karşısında iki kafa golüyle öne geçen Fenerbahçe, Aralık 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 2022'den beri ilk!
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13 Ocak 2025 20:40
Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertlilerde, Mert Müldür 14. dakikada, Çağlar Söyüncü ise 25. dakikada kornerden gelen toplarla fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, Aralık 2022'den (vs Hatayspor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı.

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