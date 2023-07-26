Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i bitiriyor!

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde büyük mesafe kat etti. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i bitiriyor!
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26 Temmuz 2023 21:19
Fenerbahçe, yabancı kuralını da göz önüne alarak gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder transferini bitiriyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Marsilya ile yaptığı görüşmelerde bir hayli aşama kaydettiği belirtildi.

CENGİZ ÜNDER DE İSTEKLİ

Öte yandan Cengiz Ünder'in de, Fenerbahçe'ye imza atmak konusunda istekli olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro bandında bir teklifte bulunmuştu.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

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