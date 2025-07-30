30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
1-0
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
1-054'
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
1-139'
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
1-039'
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
0-010'
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
1-18'
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
0-08'
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-037'

Fenerbahçe, bir transferi daha İstanbul'a getiriyor!

Wolverhampton'dan ayrılan Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Portekizli sağ bek, sarı-lacivertlilerin sürpriz transferi olacak.

calendar 30 Temmuz 2025 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 21:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, bir transferi daha İstanbul'a getiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, transfer döneminin dikkat çeken sürprizlerinden birine imza atıyor.

Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan ayrılan Portekizli sağ bek Nelson Semedo, sarı-lacivertli takıma imzaya geliyor.

Sözleşmesi sona erdikten sonra Wolverhampton'ın resmi sitesinden ayrılığı duyurulan Semedo'nun yeni adresi belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, tecrübeli oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'a doğru yola çıktı.


Öte yandan yıldız ismin, bu gece 23.50 sularında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Savunmadaki istikrarı ve Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken Semedo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.