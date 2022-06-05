Fenerbahçe Bekolu yıldıza teklif yağıyor!

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li pivot oyuncusu Devin Booker ile THY Euroleague'den 2 ekibin ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Bekolu yıldıza teklif yağıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2022 16:23
Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başlarken takımdan ayrılması beklenen isimlere talipler çıkmaya başladı.

Yunan basınından Christos Harpidis'in haberine göre; Fenerbahçe'nin ABD'li pivot oyuncusu Devin Booker'ın, THY Euroleague ekiplerinden Bayern Münih ve Monaco'nun gündeminde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Devin Booker, bu sezon Euroleague'de 9.1 sayı, 4.4 ribaunt ve 1.5 asist ortalaması ile oynadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ