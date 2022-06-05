Fenerbahçe Bekolu yıldıza teklif yağıyor!

Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başlarken takımdan ayrılması beklenen isimlere talipler çıkmaya başladı.



Yunan basınından Christos Harpidis'in haberine göre; Fenerbahçe'nin ABD'li pivot oyuncusu Devin Booker'ın, THY Euroleague ekiplerinden Bayern Münih ve Monaco'nun gündeminde olduğu öne sürüldü.



Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Devin Booker, bu sezon Euroleague'de 9.1 sayı, 4.4 ribaunt ve 1.5 asist ortalaması ile oynadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ