Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.EuroLeague'de İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak Fenerbahçe Beko'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti.Jasikevicius, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İspanyol ekibinin sezona inanılmaz tempoyla başladığını söyledi.Valencia Basket'in tüm hücum kategorilerinde 1 numara olduğunu vurgulayan Jasikevicius," ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko'nun deneyimli oyuncusu Wade Baldwin de İspanyol ekibinin yüksek skor potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek,görüşlerine yer verdi.