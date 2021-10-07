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07 Ekim 2021 23:04
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 2. haftasında Panathinaikos'a son saniyelerde hakemlerin verdiği şaşırtıcı faul kararlarının da etkisiyle son 10 saniyede 9 sayı yemesinin ardından 91-87 mağlup oldu.
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