Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının oynanacağı tarih belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı 8 Şubat'ta oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının oynanacağı tarih belli oldu
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30 Aralık 2021 20:20
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle ertelenen üç maç için yeni takvim açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki 18. hafta maçının 8 Şubat 2022 tarihinde oynanacağı kaydedildi.

İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, sahasında ALBA Berlin ile 18 Ocak'ta, deplasmanda Zalgiris ile 8 Şubat'ta karşılaşacak.


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