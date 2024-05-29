1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak AbdulkadirBitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak AbdulkadirBitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
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