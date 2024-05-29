Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 7. ayağı İtalya Grand Prix'sinde yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak
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29 Mayıs 2024 15:13
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 7. ayağı İtalya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Floransa kentindeki Scarperia e San Piero bölgesinde bulunan Mugello Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nda gaza basacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 31 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlarda, 1 Haziran Cumartesi günü de sıralama yarışında mücadele edecek. Milli motosikletçi, 2 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te sezonun yedinci ana yarışında podyumda yer almak için damalı bayrağı ilk üçte geçmeye çalışacak.

 
 
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