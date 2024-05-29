Galatasaray'da Erden Timur'un kararı kesin, bırakıyor!

Galatasaray'da yeni sezon olmayacağı belirtilen Erden Timur'un kararını değiştirmediği ve gelecek sezon görevde olmayacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Erden Timur'un kararı kesin, bırakıyor!
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29 Mayıs 2024 13:04
Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeni sezon için kararını verdi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur kararını değiştirmedi.

Başarılı futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceği ifade edildi.

YALNIZ HİSSETTİĞİNİ AÇIKLADI

Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Galatasaray'da iki sezonda birçok başarı elde etti.

Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunan Timur, Galatasaray siyasetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o."

Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bununla birlikte Erden Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak. 

 
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