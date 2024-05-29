Galatasaray'da Erden Timur'un kararı kesin, bırakıyor!

Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeni sezon için kararını verdi.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur kararını değiştirmedi.
Başarılı futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceği ifade edildi.
YALNIZ HİSSETTİĞİNİ AÇIKLADI
Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Galatasaray'da iki sezonda birçok başarı elde etti.
Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunan Timur, Galatasaray siyasetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o."
Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak.
KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bununla birlikte Erden Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur kararını değiştirmedi.
Başarılı futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceği ifade edildi.
YALNIZ HİSSETTİĞİNİ AÇIKLADI
Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Galatasaray'da iki sezonda birçok başarı elde etti.
Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunan Timur, Galatasaray siyasetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o."
Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak.
KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bununla birlikte Erden Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak.