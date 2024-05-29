Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 14:20 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 14:20

Temu güvenilir mi? Temu sitesi nedir, hangi ülkenin?

Temu Piyasaya sürüldüğünden beri e-Ticaret dünyasını kasıp kavurdu. Peki, Temu güvenilir mi? Temu sitesi nedir, hangi ülkenin?

Temu güvenilir mi? Temu sitesi nedir, hangi ülkenin?
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Temu(tee-moo), Boston, Massachusetts'te bulunan, gelişmekte olan bir çevrimiçi pazardır. Çin alışveriş sitesi "Pinduoduo"nun kardeş şirketidir ve her ikisi de PDD Holdings'e aittir.

Temu, lansmanından bu yana geçtiğimiz aylarda popülaritesinin arttığını gördü. Google Play uygulama mağazasında #1 sırada yer almaktadır.

Temu güvenilir mi?

Temu, PDD Holdings'e ait yasal bir şirkettir ve diğer pazaryerleri gibi, alıcılar ve satıcılar arasında aracı görevi görür. Çoğu satıcı güvenilir olsa da, bazı dolandırıcılık girişimleri de olabilir. Bu nedenle, Temu'dan alışveriş yaparken dikkatli olmak önemlidir.



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