Yam Madar'a iki talip birden!

Fenerbahçe Beko forması giyen Yam Madar ile THY EuroLeague'den iki takım ilgileniyor.



İsrail basınında yer alan habere göre, EuroLeague'den Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih, Madar ile ilgileniyor.



Madar'ın, iki takımdan birine imza atabileceği öne sürüldü.



Yam Madar, Fenerbahçe Beko'da bu sezon 48 maçta; 6.9 sayı, 2.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı.





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