Yam Madar'a iki talip birden!

Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih, Fenerbahçe Beko forması giyen Yam Madar ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yam Madar'a iki talip birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2024 14:31
Fenerbahçe Beko forması giyen Yam Madar ile THY EuroLeague'den iki takım ilgileniyor.

İsrail basınında yer alan habere göre, EuroLeague'den Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih, Madar ile ilgileniyor.

Madar'ın, iki takımdan birine imza atabileceği öne sürüldü.

Yam Madar, Fenerbahçe Beko'da bu sezon 48 maçta; 6.9 sayı, 2.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery