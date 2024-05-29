Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, Gordon Hayward hamlesinin beklenenin altında sonuç vermesinin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.



Thunder'ın playofflardan elenmesinin ardından Hayward, sınırlı rolünden dolayı hayal kırıklığını dile getirerek becerilerini sergilemek için daha fazla fırsat istediğini vurgulamıştı.



Thunder'a yüksek beklentilerle katılmasına rağmen Hayward'ın katkıları playoff döneminde önemli ölçüde azalmıştı.



Presti ise, Hayward'ın yorumlarına yanıt vererek oyuncunun hayal kırıklığını kabul etti ve takas kararını değerlendirdi:



"Ne diyorsa hiç sorun değil. Şimdiye dek hep ilk beş başlamış olan birinin yükselmekte olan bir takıma katılmasının zor olduğunu hep söylemişimdir. 1. sırayı almamıza yardımcı olmuştu ve bence ribaund rakamlarımıza da katkısı oldu. Bu hamle benim hatamdı. Sorumluluğu burada üzerime alıyorum. Ama ben de öğrenme sürecindeyim. Bu takımı öğrenmeye çalışıyorum… Bu takım adım adım ilerlerken iyi bir gözlemci olmaya çalışıyorum. Bu hamleyi çok iyi okuduğumu söyleyemeyeceğim."



Takasın son gününde Oklahoma City'ye katılan Hayward, 26 normal sezon maçında maç başına 17,2 dakikada 5,3 sayı, 2,5 ribaund ve 1,6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Playofflarda aldığı dakikalar ve etkisi önemli ölçüde azalan OKC forveti, maç başına sadece 6,6 dakika ortalamayla oynamış ve hiç sayı atamamıştı.



Hayward'ın dört yıllığı 120 milyon dolarlık sözleşmesi sona ererken, 34 yaşındaki forvet bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.





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