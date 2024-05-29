Xavi Hernandez ile yollarını ayıran Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik adam Hansi Flick'in takımın başına getirildiği belirtildi. Katalan devi, deneyimli teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzandı.



Flick, imzasının ardından, "Barcelona, harika bir kulüp. Buradaki herkes kulübü seviyor ve başarılı olmasını istiyor. Kulüple felsefemiz aynı; teknik olmak ve topa sahip olmak. Burada olmak büyük bir onur." dedi.



Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.



FLICK'İN BAŞARILARI



59 yaşındaki Hansi Flick, kariyerinde; 1 Dünya Kupası (Almanya Yardımcı Antrenörü olarak), 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 Almanya Bundesliga, 1 Almanya Süper Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kazandı.





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