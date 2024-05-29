A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da Azerbaycan ile oynayacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan temin edebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan temin edebilecek.
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