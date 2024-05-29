A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Azerbaycan maçını, futbolseverler ücretsiz izleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2024 15:52
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da Azerbaycan ile oynayacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan temin edebilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery