18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yer alacak

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2-9 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edeceği belirtildi.
Toplam 20 ülkenin katılacağı şampiyonada, takımlar 6 grupta mücadele verecek.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2-9 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edeceği belirtildi.
Toplam 20 ülkenin katılacağı şampiyonada, takımlar 6 grupta mücadele verecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU