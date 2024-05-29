18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yer alacak

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yer alacak
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29 Mayıs 2024 15:41
18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2024 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2-9 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin C Grubu'nda Çin ve Kanada'yla mücadele edeceği belirtildi.

Toplam 20 ülkenin katılacağı şampiyonada, takımlar 6 grupta mücadele verecek.

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