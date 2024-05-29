Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 12:36 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 12:36

Otobüsler neden ücretsiz? Bugün neden toplu taşıma ücretsiz?

Bugün toplu taşıma ve ulaşım neden ücretsiz sorusu pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Toplu taşımayı kullanarak işe ya da ulaşmak istedikleri noktaya doğru hareket eden pek çok vatandaş, bu sabah akbilden ücret kesilmemesiyle şaşkınlık yaşadı. Peki, bugün otobüsler, metro ve toplu taşıma ulaşımı neden ücretsiz? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Otobüsler neden ücretsiz? Bugün neden toplu taşıma ücretsiz?
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Otobüsler ve metro bugün neden ücretsiz sorusu, 29 Mayıs Çarşamba günü merak konusu oldu. Bugün toplu taşımanın ücretsiz olduğunu gören pek çok yolcu, bugün ulaşım neden ücretsiz sorusuna yanıt arıyor. Peki, 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma neden ücretsiz? İşte, İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklama

29 MAYIS (BUGÜN) OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

İstanbul, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs'ta toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl da 29 Mayıs'ta İstanbul'un farklı bölgelerinde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Fetih kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinlikler arasında konserler, sergiler, gösteriler ve halk oyunları olacak. Özellikle Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı ve Haliç çevresinde yoğun katılım beklenen etkinlikler gerçekleştirilecek.
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