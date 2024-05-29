Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 12:06 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 12:06

29 Mayıs: Bugün okullar tatil mi? 2024

29 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

29 Mayıs: Bugün okullar tatil mi? 2024
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29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü resmi tatil olup olmadığı hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından araştırılıyor. Milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanırken detaylar merak ediliyor. Bu yıl 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kutlandı. Yıl sonuna kadar ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatillerde okul olmadığından gözler okullara çevrildi. Peki Bugün okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatiller arasında bulunmamaktadır. Bu sebeple tüm kamu kurumları Çarşamba günü açık olacak. İstanbul'un Fethi yarın yurt genelinde düzenlenecek etkinlikler ve programlarla kutlanacak.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil olmadığından İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve okul öncesi eğitim kurumları faaliyetlerine devam edecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Daha önceki yıllarda metro,metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçları 29 Mayıs'ta ücretsiz olmuştu. Bu yıl İBB'den yapılan açıklamada " BB'den açıklama geldi; "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadeleri kullanıldı.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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