Tire FK'da Yıldırım devam

Bölgesel Amatör Lig'de grubunda şampiyon olarak TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire 2021 FK, teknik direktör İbahim Yıldırım'la yola devam edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tire FK'da Yıldırım devam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2024 15:03
Bölgesel Amatör Lig'de grubunda şampiyon olarak TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire 2021 FK, teknik direktör İbahim Yıldırım'la yola devam kararı aldı.

Takımı profesyonel lige çıkarmayı başaran tecrübeli teknik adam, Başkan Hüma Yüksel ve yönetimle Tire Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı'nda bir araya gelerek yeniden anlaştı.

Tire ekibi, 3'üncü Lig öncesi kadro planlamasına önümüzdeki günlerde başlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery