Tire FK'da Yıldırım devam

Bölgesel Amatör Lig'de grubunda şampiyon olarak TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire 2021 FK, teknik direktör İbahim Yıldırım'la yola devam kararı aldı.
Takımı profesyonel lige çıkarmayı başaran tecrübeli teknik adam, Başkan Hüma Yüksel ve yönetimle Tire Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı'nda bir araya gelerek yeniden anlaştı.
Tire ekibi, 3'üncü Lig öncesi kadro planlamasına önümüzdeki günlerde başlayacak.
Takımı profesyonel lige çıkarmayı başaran tecrübeli teknik adam, Başkan Hüma Yüksel ve yönetimle Tire Mustafa Kemalpaşa Atatürk Stadı'nda bir araya gelerek yeniden anlaştı.
Tire ekibi, 3'üncü Lig öncesi kadro planlamasına önümüzdeki günlerde başlayacak.
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