Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, kendisini Boston Celtics'e karşı Doğu Konferansı Finallerinin dışında tutan "sinir bozucu" sakatlığından bahsetti.



Haliburton, Celtics'e karşı oynadığı Doğu Konferansı Finalleri'nin 2. maçında yaşadığı hamstring sakatlığının hemen ardından zar zor yürüyebildiğini söylerken, aklının 3. maçı oynamaya hazır olduğunu ancak takımın başka planları olduğunu belirtti:



"O sabah menajerlerimi aramış ve 'İyi hissediyorum, yalan yok. Ne diyecekseniz umurumda değil, oynamaya çalışacağım' demiştim.



Tabii ki sonrasında yönetimle ve menajerlerimizle organizasyon çapında bir toplantı yapıldı. Beni kendimden korumak için ellerinden geleni yaptılar ve 3. maçı oynamama izin vermediler. Hamstringime yeniden zarar verme ihtimalinin uzun vadeli sonuçlarını anlıyorum. Beni kendimden koruduğu için bu organizasyona çok müteşekkirim."



Sakatlık Haliburton'ı 2. maçta 28 dakikayla sınırlamış ve 3. ve 4. maçlarda kendisini kenarda tutmuştu.



"Gerçekten sinir bozucuydu. Dürüst olmak gerekirse berbat bir şeydi. Bir yere varmak için çok çalışıyorsunuz ve kontrolünüz dışında bir şeyler oluyor. Açıkçası bu benim için sinir bozucu. Ama her şeyden çok anladığım şey şu ki, genellikle playofflarda, daha sağlıklı olan takım kazanıyor. Boston harika bir takım ama açıkçası o sırada benim oynama şeklim ve grup olarak oynama şeklimiz cidden çok sinir bozucuydu."



Haliburton, 2024 playofflarında 15 maçta 18,7 sayı, 8,2 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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