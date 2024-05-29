PAOK'TA 161 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör arayışlarına devam eden, PAOK'taki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunanSiyah-beyazlı kulüp, Yunanistan'da PAOK'u şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde yer alan '5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon euro, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için 4 milyon euroluk tazminatla ayrılabilir' maddesini kullanmak için temasa geçti ama istediği yanıtı alamadı.55 yaşındaki Rumen teknik adamı bırakmak istemeyen PAOK, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Lucescu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu.PAOK cephesinden yapılan açıklamada "" ifadelerini kullanıldı.2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.