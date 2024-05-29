Beşiktaş'a PAOK'tan kötü haber; Razvan Lucescu!

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından biri olan Razvan Lucescu için PAOK cephesinden açıklama geldi.

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Beşiktaş'a PAOK'tan kötü haber; Razvan Lucescu!
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29 Mayıs 2024 13:48
Teknik direktör arayışlarına devam eden, PAOK'taki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Razvan Lucescu için Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, Yunanistan'da PAOK'u şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde yer alan '5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon euro, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için 4 milyon euroluk tazminatla ayrılabilir' maddesini kullanmak için temasa geçti ama istediği yanıtı alamadı.

55 yaşındaki Rumen teknik adamı bırakmak istemeyen PAOK, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Lucescu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu.

PAOK cephesinden yapılan açıklamada "Ne kulübün, ne de Razvan'ın ayrılıktan söz etme durumu yok. Durumun böyle olduğunu kulübe ya da Razvan'a sorarak öğrenebilirsiniz. Teknik direktörümüzün geleceğiyle ilgili hiçbir şüphe yok." ifadelerini kullanıldı.

PAOK'TA 161 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.

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