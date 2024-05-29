İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı final için sahaya çıkıyor

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 30 Mayıs Perşembe günü Ukrayna ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı final için sahaya çıkıyor
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29 Mayıs 2024 13:58
İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 30 Mayıs Perşembe günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada oynanacak yarı final mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Teknik direktör Ramazan Karacif yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde İngiltere'yi 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Ukrayna ise Polonya'yı 3-0 mağlup edip yarı finale yükselmişti.

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