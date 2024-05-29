Sakaryaspor-Bodrumspor final maçı ne zaman, saat kaçta?

Normal sezonu üçüncü tamamlayarak doğrudan play-off finallerine kalmaya hak kazanan Sakaryaspor'un rakibi belli oldu. Play-off yarı finalinde Bodrumspor , penaltı atışlarının ardından Çorum FK'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sakaryaspor ve Bodrumspor play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleye Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapacak. Peki Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



Play-off yarı finalinde Çorum FK'yı eleyen Bodrumspor, Sakaryaspor'un rakibi oldu. Sakaryaspor - Bodrumspor mücadelesi Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Play-off finali TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti.

1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

Ligde 33. haftanın ardından teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Sakaryaspor'da Coşkun Demirbakan, Tuncay Şanlı'nın yerine göreve geldi. Demirbakan yönetimindeki Sakaryaspor, son haftada Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finaline yükseldi.

Demirbakan, daha önce 2008-2009'da Diyabakırspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 1999-2000'de Diyarbakırspor, 2000-2001'de de Sakaryaspor'un başında play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı.

Sakaryaspor'u teknik direktör olarak daha önce iki kez Necdet Niş, birer defa da İlyas Tüfekçi, Şaban Yıldırım ve Nejat Biyediç, Süper Lig'e taşıdı.

İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sakaryaspor'da 16 gol atarak ligdeki gol krallığını Eyüpspor'dan Gianni Bruno ile paylaşan Yonathan Del Valle, Bodrum FK'de ise 8 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, forvet hattında takımlarını sırtladı.

Sakaryaspor bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 50 kez sarsarken kalesinde 35 gol gördü.

Sakaryaspor, Bodrumspor karşısında kazanarak Süper Lig'e yükselmek istiyor. Sakaryaspor - Bodrumspor finali tek maç üzerinden oynanacak.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ya 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.