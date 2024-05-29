Bournemouth, Enes Ünal'ın opsiyonunu kullandı!

Bournemouth, geçen sezonun devre arasında Getafe'den kiraladığı Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunu kullandı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake, "Enes, bizimle olduğu dönemde gösterdiği performansla bizi çok etkiledi. Premier Lig'de başarılı olma arzusu başından beri açıkça görülüyor. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladı ve onun uzun süreli bir sözleşmeyle aramıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



ENES ÜNAL: "HEYECANLIYIM"



Enes Ünal ise Bournemouth ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve birlikte daha da gelişmek için büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



Enes Ünal'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu 16 milyon euro'ydu.



Bournemouth'ta sezonun ikinci yarısında 17 maçta süre bulan 27 yaşındaki Enes Ünal, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.





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