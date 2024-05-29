Indiana Pacers ekibinin, Pascal Siakam'a bu yaz serbest oyuncu döneminde maksimum sözleşme teklif etmeyi "en büyük öncelik" olarak gördüğü iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Siakam'la yeniden sözleşme imzalamanın Pacers'ın yaz dönemindeki "en büyük önceliği" olacağını söyledi.



Siakam, bu yaz beş yıllığı 245 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hak kazanmıştı.



Pacers yıldızı, normal sezonda çıktığı 41 maçta 21,3 sayı, 7,8 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalarken, playofflarda ise 17 maçta 21,6 sayı, 7,5 ribaund ve 3,8 asist ortalamaları tutturmuştu.





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