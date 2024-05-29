Galatasaray'dan milli oyuncu için yeni görüşme!

Galatasaray, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için yeniden görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan milli oyuncu için yeni görüşme!
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29 Mayıs 2024 15:06
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Berkay Yılmaz için yeni bir girişimde bulundu.

YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki sol bek için yeniden görüşmelere başladı.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Türkiye U19 milli takımında da forma giyen genç yeteneğin Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray, Alman ekibini ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Freiburg II'de bu sezon toplam 18 maça çıkan Berkay, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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