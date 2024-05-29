Galatasaray'dan milli oyuncu için yeni görüşme!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Berkay Yılmaz için yeni bir girişimde bulundu.
YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki sol bek için yeniden görüşmelere başladı.
OYUNCU SICAK BAKIYOR
Türkiye U19 milli takımında da forma giyen genç yeteneğin Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray, Alman ekibini ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Freiburg II'de bu sezon toplam 18 maça çıkan Berkay, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Berkay Yılmaz için yeni bir girişimde bulundu.
YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki sol bek için yeniden görüşmelere başladı.
OYUNCU SICAK BAKIYOR
Türkiye U19 milli takımında da forma giyen genç yeteneğin Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray, Alman ekibini ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Freiburg II'de bu sezon toplam 18 maça çıkan Berkay, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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