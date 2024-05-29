Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, "dünya 8 numarası" oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, 'dünya 8 numarası' oldu
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29 Mayıs 2024 15:32
Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda çalışmalarını sürdüren milli para tenisçi Ahmet Kaplan, quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'ye Quad Milli Takımı ile dünya ikinciliği kazandıran 22 yaşındaki Ahmet Kaplan, bu yıl 4 şampiyonluk elde etti.

Son olarak İspanya'da 22-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Tram Barcelona Açık'ta tekler ve çiftlerde ikinci olan milli sporcu, yeni açıklanan dünya sıralamasında 8. basamağa yükseldi.

Kariyer rekorunu kıran Ahmet Kaplan, Türk tenis tarihinde quad kategorisinde bu sıralamaya ulaşan ilk sporcu olarak tarihi bir başarı elde ett

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