Haber Tarihi: 29 Mayıs 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 15:33

Gülşah Çomoğlu kanser mi? Gülşah Çomoğlu kimdir?

'Umudun Kıyısında' , 'Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi' , 'Yüksek Sosyete' gibi yapımlarda rol alan ve 'Kasaba Doktoru' dizisiyle yıldızı parlayan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncunun vefatı sevenlerini üzdü. Peki, Gülşah Çomoğlu kanser miydi?

Gülşah Çomoğlu kanser mi? Gülşah Çomoğlu kimdir?
Abone Ol
Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Gülşah Çomoğlu hayata gözlerini yumdu. 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncunun vefat ettiği öğrenildi.

"SEN BENİ BİTİRDİN..."

Pera adında iki yaşında bir kızı olan Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini yıktı. Acı haberi Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Instagram'dan duyurdu.

Fotoğrafa ise "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.

"CANIM KUZENİM GÜLŞAH'IMI KAYBETTİK"

Gülşah Çomoğlu, oyuncu İlayda Alişan'ın kuzeniydi. Vefat haberini alınca yıkılan Alişan, Instagram'dan mesaj paylaştı. Fotoğrafa ise "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik. Çok çok çok üzgünüz. Cenazesi yarın (30 Mayıs) öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Hepimizin başı sağolsun" diye yazdı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede gösterdiği büyük başarı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasındaki yerini aldı. İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bonucci emekli olduğunu açıkladı Fenerbahçe Bonucci emekli olduğunu açıkladı
Servet Yardımcı ve Ergin Ataman, Yunanistan'da bir araya geldi Futbol Servet Yardımcı ve Ergin Ataman, Yunanistan'da bir araya geldi
Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi Bayern Münih Bayern Münih'te Vincent Kompany dönemi
MSÜ tercih sonuçlar ne zaman açıklanacak 2024? Gündem MSÜ tercih sonuçlar ne zaman açıklanacak 2024?
Göztepe kaptanı Atınç Nukan ile yollarını ayırdı Göztepe Göztepe kaptanı Atınç Nukan ile yollarını ayırdı
Edouard Michut için Beşiktaş gelişmesi Beşiktaş Edouard Michut için Beşiktaş gelişmesi
Mats Hummels: 'Sadece Avrupa'da oynarım' Beşiktaş Mats Hummels: "Sadece Avrupa'da oynarım"
Minecraft indirimi ne zaman bitiyor? 2024 Gündem Minecraft indirimi ne zaman bitiyor? 2024
Aziz Yıldırım'dan Anıtkabir'e ziyaret Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Anıtkabir'e ziyaret
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de ilk transfer yükleniyor: Levent Mercan
2
Bournemouth, Enes Ünal'ın opsiyonunu kullandı!
3
Galatasaray'da Zaniolo tepkisi!
4
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine milli yıldız!
5
Galatasaray'da Erden Timur'un kararı kesin, bırakıyor!
6
Barcelona, yeni teknik direktörünü açıkladı!
7
Roberto Carlos, Arda Güler'i şaşırttı!

SON HABERLER

yukarı ok