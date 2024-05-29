Gülşah Çomoğlu kanser mi? Gülşah Çomoğlu kimdir?

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Gülşah Çomoğlu hayata gözlerini yumdu. 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncunun vefat ettiği öğrenildi.



"SEN BENİ BİTİRDİN..."



Pera adında iki yaşında bir kızı olan Gülşah Çomoğlu'nun ölümü sevenlerini yıktı. Acı haberi Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Instagram'dan duyurdu.



Fotoğrafa ise "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.



"CANIM KUZENİM GÜLŞAH'IMI KAYBETTİK"



Gülşah Çomoğlu, oyuncu İlayda Alişan'ın kuzeniydi. Vefat haberini alınca yıkılan Alişan, Instagram'dan mesaj paylaştı. Fotoğrafa ise "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik. Çok çok çok üzgünüz. Cenazesi yarın (30 Mayıs) öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Hepimizin başı sağolsun" diye yazdı.



GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?



Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede gösterdiği büyük başarı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasındaki yerini aldı. İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

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