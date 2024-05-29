İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt'ü transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD asıllı Bosna Hersekli forvet Courtney Hurt'ü transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt'ü transfer etti
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29 Mayıs 2024 12:11
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD asıllı Bosna Hersekli forvet Courtney Hurt'ü kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 9 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt ile anlaştı.

34 yaşındaki forvet, sezon öncesi takıma katılacak.

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