İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt'ü transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD asıllı Bosna Hersekli forvet Courtney Hurt'ü kadrosuna kattı.
Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce 9 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt ile anlaştı.
34 yaşındaki forvet, sezon öncesi takıma katılacak.
Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce 9 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, Courtney Hurt ile anlaştı.
34 yaşındaki forvet, sezon öncesi takıma katılacak.
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