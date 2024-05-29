Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, takımının Batı Konferansı Finallerinde Dallas Mavericks'e süpürülmemesini sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.



Edwards, Batı Konferansı Finalleri'nin 4. maçında başarılı bir performans sergileyerek, Timberwolves'u Mavericks'e süpürülmemesi adına 105-100'lük bir galibiyete taşıdı.



Wolves'un telafi etmesi gereken üç maçlık bir açığı olmasına rağmen Edwards, bu maça tek bir amaç için çıktığını açıkça belirtti:



"Kariyerim boyunca hiçbir zaman süpürülmedim. Üç kez playofflara çıkmış olmama rağmen, hiçbir zaman süpürülmedim, bu yüzden bu maçı kişisel aldım. Süpürülmek istemedim. Hem de onların sahasında. Taraftarların yapıp durduğu trash-talk'u da duymuştum."



Edwards 4. maç alınan galibiyette 29 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle oynadı.





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