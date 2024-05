Milli karateci Uğur Aktaş: 'Paris Olimpiyatları'nda yer alamamak bizi biraz üzdü'

Karate 1 Premier Lig müsabakaları 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenecek. Üç gün sürecek müsabakalarda 60 ülkeden 380 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye'yi; 9'u kadın, 21 sporcu temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan, Premier Lig'de de -84 kiloda tatamiye çıkacak milli karateci Uğur Aktaş, organizasyon öncesinde Didim'de bulunan Anda Barut Collection'da bir hazırlık kampı gerçekleştirdi. Uğur Aktaş, burada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini, ancak sonrasında karate branşının olimpiyatlardan çıkartılmasının burukluğunu yaşadıklarını ifade eden belirten Uğur Aktaş, "Benim için ilk olimpiyatımdı ama karate için belki son olimpiyat olabilir. İlk ve son da olabilir bilmiyoruz şu an için. Olimpiyattan önce çok güzel bir süreç geçirdik. Olimpiyatta da bu başarımızı güzel şekilde taçlandırdık ve ülkemize karateyi güzel bir şekilde tanıtmış olduk. İnsanlar olimpiyatlarda karateyi takip ettiler. Bize çok güzel geri dönüşler yaptılar bu da bizi çok mutlu etti. Fakat sonraki olimpiyatlarda yani bu yıl yapılacak Paris Olimpiyatları'nda yer almamamız bizi biraz üzdü. Motivasyonumuzu düşürdü çünkü olimpiyat birçok ülkede, birçok insanın izlediği, sporla ilgisi olmayan insanın bile izlediği büyük bir organizasyon. Burada yer almadığınız zaman tabi ki size geri dönüşleri göz önünde olmanız, kendi yaptığınız sporu insanlara izletmeniz, biraz daha popülerliğiniz düşüyor fakat bu üzüntüyü içimize bir şekilde gömmemiz gerekiyor. Çünkü; Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, İstanbul Oyunları, Avrupa Oyunları bunun gibi büyük turnuvalar devam ediyor o yüzden ben göğsümdeki bayrağı en güzel şekilde o turnuvalarda yükseğe çıkartıp temsil etmeye çalışıyorum ve çalışacağım. Olimpiyatın olmaması içimizde tabi ki çok çok büyük bir burukluk. Kimi zaman ikinci plana atılmış gibi hissediyoruz ama yaptığımız spor çok değerli. Biz olimpiyatlarda ülkemize 4 madalya kazandırdık ve tarihi bir başarı yakaladık. Bu senede gidilebilseydi, dışardan değerlendirdiğimizde madalya garanti gözüyle bakıyordum" ifadelerini kullandı.



"BU OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA YÜZDE YÜZ OLURDU"



Karate olimpiyatlardan çıkartılmasa bu sene kesin olarak Türkiye'ye bu branşta altın madalya geleceğini söyleyen milli karateci, "Altın madalyamız yüzde yüz olurdu. İlk olimpiyatımız olduğu için karatenin ilk olimpiyatı bizim de böyle bir platformda ilk defa yer almamız bizde tabii ki heyecan oluşturdu. Benim yarı finalde ufak bir sakatlığım oldu. Yoksa ben oraya lider gitmiştim. 24 tane maçın sonucunda puan alarak ben oralarda yer aldım çok iddialıydım o konuda ama tabi ki biten maçın sonucunda en ufak sakatlık ve ilk puanı rakibimizin alması sonucu yenildim. Orda da altın madalya olabilirdi fakat o deneyimle ondan sonra kazandığımız deneyimlerle ve ondan sonra yaptığımız maçlarla bu sene olimpiyatlarda yer alsaydık çok daha farklı olabileceğini düşünüyordum. Nasip diyelim ama Avrupa, dünya şampiyonlarında elimden geldiği kadar ülkemi en iyi temsil edip dünya şampiyonu olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"OLİMPİYAT OLMASA DAHİ ÜLKEMİZİ BULUNDUĞUMUZ HER YERDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"



Premier Lig'de mücadele ederek Dünya Şampiyonalarına gittiklerini belirten Aktaş, "Bizim için en yüksek basamak Dünya Şampiyonası. Onun içinde hali hazır da Premier Lig'e katılıyoruz. Fas'ta Premier Lig var. Bu şekilde Premier Lig'lere katılarak Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. İlk 32 orada yer alacak. Kaliteli ve güzel bir Dünya Şampiyonası olacak. Belki de tarihin en zor şampiyonası olacak o yüzden benim için önümüzdeki dünya şampiyonası da önemli. Olimpiyat olmasa dahi ülkemizi bulunduğumuz her yerde, yarıştığımız her platformda en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.





